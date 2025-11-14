Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde odigrali su još jedan maestralan meč u Evroligi i sa 91:79 savladali su Monako, te stigli i do osme pobede u elitnom takmičenju.

Najzaslužniji za trijumf crveno-belih bili su Ognjen Dobrić sa 22 i Džared Batler sa 20 poena. Pratili su ih Odželej sa 14, Miler-Mekintajer sa 12 i deset asistencija, a Kalinić je dodao 11 poena.

Kod Monaka najefikasniji Džejms sa 18, Okobo je dodao 16, a Blosomgejm 11 poena.

Po završetku meča, svoje utiske u studiju televizije Arena Sport dao je legendarni srpski trener Vlade Đurović. On je posebno istakao učinak Semija Odželeja.

Vlade Đurović Foto: Screenshot

- Ovaj Odželej je dao 14 poena, dok su drugi postigli i preko 20, ali je njegova uloga bila izuzetno važna. Zakucao je kad je trebalo, pogodio je trojku. Svideo mi se. I povredio je prst. Dopada mi se i mislim da može mnogo bolje, ima potencijal za preko 20 poena, poseduje snagu i telo. On je igrač koji može više, zaista može. Kada igraju Moneke, Nvora i Izundu, on ne može toliko doći do izražaja. U ovom sastavu, mora da preuzme odgovornost. Dobrić je to fantastično video i asistirao mu, svaka mu čast - počeo je priču Đurović, pa se osvrnuo i na Nikolu Kalinića:

- Kalinić je bio prisutan pod oba koša, skakao je, napravio najviše faulova i jedini je igrao kako treba. Hvatao je lopte, pogađao, a onaj flouter koji je ubacio u poslednjoj sekundi... Ni on nije znao šta će sa loptom. Postigao je neverovatan koš, svaka mu čast. Sada mi je veoma žao što se namestilo da Moneke ne igra u Dubaiju, što se sa Avramovićem i Petruševim izgubilo toliko energije na toj utakmici. Govorio sam da je neophodna jedna pobeda, a mi smo počeli sa 0-2. Sezona nije ni počela, a već pet povređenih igrača, pa se onda povrede još tri, neverovatno...

Zatim se još jednom osvrnuo na Odželeja i na duhovit, ali i slikovit način objasnio koliko je ovaj košarkaš snažan.

- Odželej bi, s obzirom na to kakve ruke ima, mogao svakoga da nokautira, ali je miran i povučen momak. Sada kada je osetio da mu trener veruje, kada ga svi grle, i igrači i treneri, nastaviće da igra dobro. Monekeu ne treba to, on kaže sam sebi kaže da je najbolji, ko ostale šiša, ovome treba bodrenje i dobra reč, on ovakav može da bude važan - zaključio je Vlade Đurović.

