Već neko vreme se priča da Evroliga želi da izbaci Asvel iz takmičenja, a sve zbog količine novca koji francuski tim koristi.

Sada se oglasio Toni Parker, legendarni košarkaš koji je vlasnik kluba.

- Javno su nas sankcionisali zato što izdvajamo 4.400.000 evra na plate igrača, a njihova donja granica je 5.850.000. Ipak, propisi francuske Pro A lige sprečavaju nas da uložimo više jer smo pod finansijskom kontrolom. Ukratko, traže od nas da prekršimo pravila Košarkaškog saveza Francuske, s kojim gajimo odličan odnos - rekao je Parker za "Le Progres".

Dodao je čuveni NBA as da njegov tim neće biti izbačen iz Evrolige, ali i da neće platiti kazne koje ovo takmičenje odredi.

- To je potpuna laž, nema šanse da će se to dogoditi! Pod ugovorom smo do 2026. Kaznu nećemo platiti, odgovorićemo tužbom. Nije mi jasno zašto nas sankcionišu ove godine, kad svi naši ugovori traju upravo do naredne - poručio je Toni Parker.

Asvel je u dosadašnjem toku takmičenja ostvario dve pobede uz osam poraza, a težak posao ih očekuje u petak uveče. Sa početkom u 20 časova, Francuzi će igrati protiv Partizana kao domaćini.

Šta je zapravo problem?

Prema novom pravilniku, 13 vlasničkih klubova mora da utroši najmanje 30 odsto prosečnih prihoda od komercijalnih izvora na plate igrača, što iznosi oko 5,8 miliona evra sa određenim izuzecima. Za sezonu 2025/26, budžet Asvela za plate iznosi 4,5 miliona, što je niže od zahtevanog minimuma, a finansijski nadzor je dodatno ograničio klub zbog problema u poslovanju.

U medijima, pre svih Francuskim, stizale su različite informacije. Prvo da Evroliga želi da izbaci Asvel, a potom i da će ovaj klub sam inicirati izlazak iz Evrolige.

Navodno, plan Tonija Parkera je bio da Asvel bude deo NBA Evrope... Deluje da francuski tim, ali i evropsku košarku, tek očekuje buran period.

