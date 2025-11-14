Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda suočio se sa novom kaznomEvrolige.

Kazna je stigla zbog dešavanja na meču devetog kola gde su crveno-beli savladali Panatinaikos, a Evroliga se oglasila saopštenjem u kom navodi sledeće:

Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Crvena zvezda iz Beograda kažnjena je novčanom kaznom od 7.000 evra zbog uvredljivog skandiranja njenih navijača tokom utakmice Crvena zvezda Beograd – Panatinaikos Atina, u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog pravilnika Evrolige.

Olimpijakos iz Pireja kažnjen je novčanom kaznom od 6.000 evra zbog uvredljivog skandiranja njegovih navijača tokom utakmice Olimpijakos Pirej – Partizan  Beograd, u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog pravilnika Evrolige - stoji u saopštenju.

