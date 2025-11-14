Slušaj vest

Sedam od 11 utakmica Zvezda je odigrala kao domaćin, a jedno od četiri gostovanja bilo je u Beogradu - Makabiju...

Crvno-beli su izgubili u prvom kolu od Olimpije iz Milana, a preostalih šest puta su odbranili domaći teren, čak i onda kada je delovalo da je to pakleno težak zadatak, kao na primer u četvrtak uveče protiv Monaka.

Gostovanje Dubaiju u utorak donelo je poraz, ali i povrede Čime Monekea i Ebuke Izundua, koji su se pridružili košarkašima koji od ranije nisu sposobni da igraju, a to su: Ajzea Kenan, Devonte Grejem, Tajson Karter, Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj i Džordan Nvora. Da podsetimo, Ognjen Dobrić i Uroš Plavšić su zbog povrede propustili početak sezone i naknadno se vratili u tim.

Pod ovakvim okolnostima Crvena zvezda i Saša Obradović su izvukli maksimum i dobar raspored iskoristili na najbolji mogući način.

U Beogradu su pali Žalgiris, Baskonija i Asvel, kao "lakši" protivnici, ali i Real Madrid, Panatinaikos i na kraju - Monako, u trenucima kada je spisak igrača na koje Obradović ne može da računa popunjen do poslednjeg mesta.

Bilo je jasno da će ekipa sa Malog Kalemagdana morati da ostavi na parketu poslednje kapljice znoja, pa da čak ni to možda neće biti dovoljno.

Utisak je, posle velike pobede, da su još jednom igrači imali ozbiljan vetar u leđa sa prepunih tribina Beogradske arene. Činjenica je da su navijači Crvene zvezde nešto što je prednost kluba u odnosu na većinu ostalih, a posebno se uticaj sa tribina video na poslednje dve utakmice, protiv Panatinaikosa i protiv Monaka.

Francuski tim je bio favorit za pobedu u srpskoj prestonici, a činilo se da su u drugoj četvrtini bili spremni da slome Crvenu zvezdu kada su otišli na devet poena prednosti (28:37). Međutim, energija igrača u crveno-belom se poklopila sa onim što su navijači slali ka terenu, pa je Zvezda uspela da se vrati.

Poluvreme je završeno sa četiri poena prednosti za goste, a jedan od lidera Monaka je po završetku druge četvrtine otkrio koliko je teško njemu i saigračima pred crveno-belom publikom.

- Znamo da će biti teška utakmica. Glasno je ovde, i dalje tražimo način da razgovaramo jedni sa drugima. Odbrambeno, da pravimo manje greške i da im dižemo samopouzdanje. Generalno dobro, moramo da držimo energiju i igramo jednostavno - rekao je Eli Okobo nekoliko trenutaka nakon kraja prvog poluvremena.

Zvezda je rešila u svoju korist treću deonicu (23:18), a onda bila odlična i u poslednjoj četvrtini (26:15).

Očekuje se povratak košarkaša u narednom periodu. Pre svih, na raspolaganje Obradoviću bi trebalo da se vrati Džordan Nvora, najbolji igrač crveno-belih ove sezone, a kada se njemu pridruže i ostali i kada Crvena zvezda bude barem blizu kompletnog sastava, ono što je beogradski tim uradio u dosadašnjem toku sezone tek bi moglo da dobije na značaju.

Sa učinkom od osam pobeda i tri poraza Zvezda je na deobi prvog mesta...

