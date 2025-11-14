Slušaj vest

Makabi iz Tel Aviva je domaćin u Beogradu, a u najjače evropsko takmičenje je ove sezone ušao i Hapoel koji igra u Sofiji.

Sada bi veliki problem mogao da bude potencijalno otkazivanje utakmice koja je zakazana za 21. novembar između Virtusa i Makabija.

Meč bi trebalo da se igra u Bolonji, ali je za isti dan zakazan skup podrške palestinskom narodu.

Prema pisanju "La Republike", policija tvrdi da ne može da garantuje da će sve proteći u najboljem redu i bez incidenata.

Zbog toga je potpuno realna opcija da dođe do otkazivanja ove utakmice, a u tom slučaju, novi termin bi verovatno bio sredina decembra.

Virtus, koji sa klupe vodi Duško Ivanović, a za koji igra Alen Smailagić, je najbolji domaćin u ligi uzimajući u obzir da je u četiri utakmice odigrane kod kuće ostvario četiri pobede. U gostima italijanski tim beleži znatno lošije rezultate, pa je ukupno na učinku od po pet pobeda i isto toliko poraza.

Makabi je trenutno na učinku od tri pobede i osam poraza.

Podsetimo, senku na takmičenje i utakmice u ovim trenucima baca status Asvela, o kojem je pričao Toni Parker, legendarni NBA as i vlasnik ovog francuskog tima.

