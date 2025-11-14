Svi događaji
15:52

Partizan bez petorice

Kadrovska situacija u Partizanu iz raznih razloga nije najsjajnija.

Treneru Željku Obradoviću nedostaju petorica igrača. Na listi povređenih su Mario Nakić, koji nije igrao ove sezone, Karlik Džons, koji se povredio u 5. kolu, Arijan Lakić i Vanja Marinković, koji su propustili poslednja dva kola.

Na to se nadovezao i odlazak Džabarija Parkera u SAD zbog smrtnog slučaja u porodici.

Asvel taođe ima probleme sa povređenim igračima. Iako zvanične potvrde još uvek nema, do sada su zbog povrede odsustvovali Šakil Harison, Melvin Ažinsa, Nando de Kolo, Edvin Džekson i Tomas Ertel.

15:50

Tabela



15:48

Sastavi

ASVEL - PARTIZAN

Hala: Astrobal, Lion

ASVEL: Seljas, Atamna, Harison, Masa, Nguama, Lajti, Endiaj, Votson, Voute, Traore. Trener: Pjerik Pupe

PARTIZAN: Milton, Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Bonga, Fernando, Kalates, Tajrik Džons. Trener: Željko Obradović