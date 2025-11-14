Slušaj vest

Proslavljeni košarkaški trener Aleksandar Đorđević oglasio se na društvenoj mreži X posle utakmice 11. kola Evrolige između Pariza i Valensije.

Đorđevića je iritirala scena koja se desila u sali za press, gde se nije pojavio nijedan domaći novinar kako bi čuo izlaganje trenera Valensije Pedra Martineza.

Španski stručnjak je ispoštovao proceduru, seo za sto i kratko izrekao: "Mogu? Ok. Rezultat je 90:86".

Posle najkraće konferencije u istoriji Evrolige, Đorđević je poručio:

"Kakva sramota - prema Valensiji i prema Pedru Martinezu, jednom od najboljih trenera u Španiji! Paris Basketball je loše postupio u ovom slučaju. Evroligo, ovo je poziv na buđenje - morate izbeći ovakvu lošu sliku", napisao je Đorđević.