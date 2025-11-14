Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su sedmi poraz u Evroligi i time dodatno pali na tabeli Evrolige.

Asvel - Partizan Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Partizan je izgubio u Lionu od Asvela, koji je bio poslednji uoči ovog kola.

Crno-beli su posle 11. kola na 17. mestu sa 4-7, koliko ima i Efes.



Ispod tima Željka Obradovića su samo Makabi, Baskonija i Asvel sa pobedom manje.

