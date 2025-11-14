Navijači odgledali još jedan poraz Partizana.
Evroliga
"OVO VIŠE NIJE HUMANO" Grobari "bljuju vartu" posle novog šok poraza!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana izgubili su na gostujućem terenu u Vilerbanu od Asvela 87:88 (20:26, 16:16, 27:24, 24:22), u utakmici 11. kola Evrolige.
Partizan sada ima četiri pobede i sedam poraza, a Asvel, koji je prekinuo niz od četiri poraza, ima tri pobede i osam poraza.
Novi poraz Partizana - ništa novo za navijače koji i ovog puta "bljuju vatru" na društvenim mrežama.
Asvel - Partizan Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši