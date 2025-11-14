Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Asvela sa 87:88 u meču 11. kola Evrolige. 

Trener crno-belih Željko Obradović kratko je prokomentarisao meč. 

"Velika prilika za nas da dobijemo utakmicu, imali smo loše ofanzivne odluke u finišu utakmice i to je odlučilo utakmicu", rekao Obradović.

Asvel - Partizan Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

