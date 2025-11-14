Željko Obradović sumirao utiske posle novog poraza u Evroligi.
PRVE REČI ŽOCA POSLE TESNOG PORAZA OD ASVELA: To je odlučilo utakmicu...
Košarkaši Partizana poraženi su od Asvela sa 87:88 u meču 11. kola Evrolige.
Trener crno-belih Željko Obradović kratko je prokomentarisao meč.
"Velika prilika za nas da dobijemo utakmicu, imali smo loše ofanzivne odluke u finišu utakmice i to je odlučilo utakmicu", rekao Obradović.
