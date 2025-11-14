Slušaj vest

Dan posle velikog trijumfa nad Monakom u 11. kolu Evrolige, Košarkaški klub Crvena zvezda dobio je "čestitku" od čelanika ovog takmičenja.

Ne baš dobre vesti - Zvezda će zbog pogrdnih povika sa tribina tokom utakmice sa Panatinaikosom morati da se olakša za 7.000 evra.

Odluka Evrolige inicirala je oglašavanje kluba sa Malog Kalemegdana.

"KK Crvena zvezda dobio je u petak odluku disciplinskog sudije Evrolige, po kome je naš klub sankcionisan novčanom kaznom od 7000 evra zbog uvredljivog skandiranja pojedinim akterima utakmice 8.kola između Crvene zvezde i Panatinaikosa iz Atine.

U obrazloženju koje je navedeno uz istorijat svih prekršaja u prethodnom periodu na 12 strana, novčana kazna izrečena je zbog uvredljivog skandiranja treneru gostujuće ekipe, kao i pojedinim igračima atinskog kluba.

KK Crvena zvezda još jednom apeluje na sve Zvezdaše koji iz kola u kolo pune Beogradsku Arenu, šalju sjajnu sliku i daju našem timu veliki vetar u leđa – da navijaju sportski, korektno i ne vređaju nikoga od aktera utakmice na parketu. Podsećamo da smo kao klub već platili ogromne novčane iznose u prethodnom periodu, ali i da neka od narednih kazni može ponovo biti delimično, ili potpuno pražnjenje Beogradske Arene", stoji u saopštenju crveno-belih.