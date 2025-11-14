U ekipi Barselone najefikasniji su bili Kevin Panter sa 17 poena, Vil Klajburn sa 13 i Jan Veseli sa 12 poena i šest skokova. Tornike Šengelija dodao je 10 poena i sedam skokova, a sa 10 poena utakmicu je završio i Nikolas Laprovitola.