Slušaj vest

U ekipi Barselone najefikasniji su bili Kevin Panter sa 17 poena, Vil Klajburn sa 13 i Jan Veseli sa 12 poena i šest skokova. Tornike Šengelija dodao je 10 poena i sedam skokova, a sa 10 poena utakmicu je završio i Nikolas Laprovitola.

U timu Virtusa Metju Morgan postigao je 16 poena, Karsen Edvards imao je 13 poena, a Karim Dželou 13 poena i pet skokova.

Barselona ima sedam pobeda i četiri poraza, a Virtus pet pobeda i šest poraza.

U sledećem kolu Barselona će u Istanbulu igrati protiv Efesa, a Virtus će dočekati Makabi.

Ne propustiteEvroligaZVEZDA SE OGLASILA POVODOM KAZNE EVROLIGE: Klub ponovo apelovao na navijače
Crvena zvezda Monako Evroliga
EvroligaKAKVA SRAMOTA! EVROLIGO, PROBUDI SE: Saša Đorđević burno reagovao zbog dešavanja posle jedne utakmice
Pedro Martinez, Evroliga
EvroligaNOVI HAOS U EVROLIGI! Otkazuje se utakmica, policija ne može da garantuje bezbednost!
Virtus Bolonja
EvroligaMONAKU "ZABRANJENA" KOMUNIKACIJA - U BEOGRADU SE DEŠAVAJU NEREALNE STVARI! Zvezda je odradila strašan posao, a Arena jede najjače evropske ekipe
ZVEZDA-MONACO_75.JPG

Ebuka Izundu povreda  Izvor: Arena Sport