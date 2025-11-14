Košarkaši Barselone pobedili su na svom terenu Virtus 88:81 (20:19, 25:24, 16:24, 27:14), u utakmici 11. kola Evrolige.
KEVIN PANTER BLISTAO U TRIJUMFU BARSELONE: Virtus poražen u Kataloniji
U ekipi Barselone najefikasniji su bili Kevin Panter sa 17 poena, Vil Klajburn sa 13 i Jan Veseli sa 12 poena i šest skokova. Tornike Šengelija dodao je 10 poena i sedam skokova, a sa 10 poena utakmicu je završio i Nikolas Laprovitola.
U timu Virtusa Metju Morgan postigao je 16 poena, Karsen Edvards imao je 13 poena, a Karim Dželou 13 poena i pet skokova.
Barselona ima sedam pobeda i četiri poraza, a Virtus pet pobeda i šest poraza.
U sledećem kolu Barselona će u Istanbulu igrati protiv Efesa, a Virtus će dočekati Makabi.
