Italijansku ekipu predvodili su Kvin Elis sa 16 poena i pet asistencija i Armoni Bruks sa 15 poena. Devin Buker dodao je 13 poena, a srpski košarkaš Marko Gudurić osam poena i tri skoka.

U ekipi Olimpijakosa najefikasniji su bili Alek Piters sa 27 poena uz pet skokova i Tajler Dorsi sa 25 poena uz četiri skoka. Srpski centar Nikola Milutinov dodao je devet poena i pet skokova.

Milano ima šest pobeda i pet poraza, a Olimpijakos ima sedam pobeda i četiri poraza.

U sledećem kolu Milano će dočekati Hapoel iz Tel Aviva, a Olimpijakos će dočekati Pariz.