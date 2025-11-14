Košarkaši Milana pobedili su na svom terenu Olimpijakos 88:87 (27:21, 20:22, 20:13, 21:31) u utakmici 11. kola Evrolige.
OLIMPIJAKOS POSLE DRAME PAO U MILANU: Olimpija upisala sedmu pobedu u Evroligi
Italijansku ekipu predvodili su Kvin Elis sa 16 poena i pet asistencija i Armoni Bruks sa 15 poena. Devin Buker dodao je 13 poena, a srpski košarkaš Marko Gudurić osam poena i tri skoka.
U ekipi Olimpijakosa najefikasniji su bili Alek Piters sa 27 poena uz pet skokova i Tajler Dorsi sa 25 poena uz četiri skoka. Srpski centar Nikola Milutinov dodao je devet poena i pet skokova.
Milano ima šest pobeda i pet poraza, a Olimpijakos ima sedam pobeda i četiri poraza.
U sledećem kolu Milano će dočekati Hapoel iz Tel Aviva, a Olimpijakos će dočekati Pariz.
