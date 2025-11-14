Slušaj vest

Kabengele je blistao kod pobednika sa dabl-dablom 21 poenom i 10 skokova.

Pratili su ga srpski reprezentativci - Aleksa Avramović je upisao 16 poena, sedam asistencija i dva skoka, a Filip Petrušev 14 poena i šest skokova.

Bejkon je imao 12 poena, a Mekinli Rajt devet poena i devet asistencija.

Kod Žalgirisa, 22 poena Tubelisa, 13 poena i devet asistencija Franciska, 12 poena Sirvidisa i 11 Butkevičijusa.

Dubai sada ima pet pobeda i šest poraza, a Žalgiris sedam pobeda i četiri poraza, od kojih dva uzastopna.

U sledećem kolu Dubai će 20. novembra igrati u Atini protiv Panatinaikosa, a Žalgiris će u Madridu igrati protiv Reala.