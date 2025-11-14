Košarkaši Dubaija slavili su nad Žalgirisom sa 95:89 (24:34, 21:14, 58:16, 22:25) u meču 11. kola Evrolige.
Evroliga
SAVRŠENO "DUPLO KOLO" DUBAIJA: Avramović i Petrušev sjajni u pobedi nad Žalgirisom
Kabengele je blistao kod pobednika sa dabl-dablom 21 poenom i 10 skokova.
Pratili su ga srpski reprezentativci - Aleksa Avramović je upisao 16 poena, sedam asistencija i dva skoka, a Filip Petrušev 14 poena i šest skokova.
Bejkon je imao 12 poena, a Mekinli Rajt devet poena i devet asistencija.
Kod Žalgirisa, 22 poena Tubelisa, 13 poena i devet asistencija Franciska, 12 poena Sirvidisa i 11 Butkevičijusa.
Dubai sada ima pet pobeda i šest poraza, a Žalgiris sedam pobeda i četiri poraza, od kojih dva uzastopna.
U sledećem kolu Dubai će 20. novembra igrati u Atini protiv Panatinaikosa, a Žalgiris će u Madridu igrati protiv Reala.
