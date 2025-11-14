Slušaj vest

Najzaslužniji za slavlje Turaka bio je francuski reprezentativac Ajzea Kordinije koji je bio najefikasniji igrač utakmice sa 26 poena, dok je Rolands Šmits ubacio 15 za domaćina.

Kod gostiju bolji od ostalih bivši igrač Partizana Ajzea Majk sa 15 poena, Vladimir Lučić i Stefan Jović ubacili su po devet.

Efes je prekinuo niz od tri poraza i sada ima skor od 4/7, a Bajern posle drugog uzastopnog poraza ima 5/6.

U sledećem kolu Efes će 20. novembra dočekati Barselonu, a Bajern će dan kasnije u Vitoriji igrati protiv Baskonije.

Zakucavanje Bruna Fernanda protiv Hapoela Izvor: Arena sport 1 Premium