Željko Obradović nije mnogo pričao posle sedmog poraza u Evroligi.
"MOŽDA JE DO TRENERA..." Obradović posle blamaže Partizana u Vilerbanu: Neki igrači treba da se srame!
Košarkaši Partizana izgubili su na gostujućem terenu u Vilerbanu od Asvela 87:88 (20:26, 16:16, 27:24, 24:22), u utakmici 11. kola Evrolige.
"Otvorili smo meč veoma veoma loše, imali smo puno izgubljenih lopti posle kojih je Asvel lako poentirao. Pokušali smo da se vratimo, imali period jako dobre igre, ali je meč odlučen u samoj završnici u kojoj smo imali neke prilično loše odluke u napadu. To je nešto što se dešava iz nekih razloga. Možda je do trenera, možda je nešto drugo. Neki igrači treba da se srame kako smo otvorili meč", bio je kratak Obradović posle meča.
Partizan sada ima četiri pobede i sedam poraza, a Asvel, koji je prekinuo niz od četiri poraza, ima tri pobede i osam poraza.
