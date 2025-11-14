"Otvorili smo meč veoma veoma loše, imali smo puno izgubljenih lopti posle kojih je Asvel lako poentirao. Pokušali smo da se vratimo, imali period jako dobre igre, ali je meč odlučen u samoj završnici u kojoj smo imali neke prilično loše odluke u napadu. To je nešto što se dešava iz nekih razloga. Možda je do trenera, možda je nešto drugo. Neki igrači treba da se srame kako smo otvorili meč", bio je kratak Obradović posle meča.