Košarkaši Partizana izgubili su na gostujućem terenu u Vilerbanu od Asvela 87:88 (20:26, 16:16, 27:24, 24:22), u utakmici 11. kola Evrolige.

"Ne da sam razočaran, već nemam reči kako se loše osećam", rekao je trener Partizan za Arenu Sport.



Posle konferencije za medije u kojoj je već udario na svoje igračem, Željko Obradović se obratio i u kamere "Arene sporta" gde je bio još žešći nego na zvaničnom obraćanju naglasivši da su razlozi ovako loših rezultata Partizana prilično jasni i da leže u igračima.

"Sramotno smo počeli, igrači treba da zapitaju zbog čega je to tako. Dolazi veliki broj ljudi da nas gleda, bar su zaslužili da vide tim kojim se bori. Razlozi su jednostavni. Igrači ne razmišlju o utakamici, pred utakmicu sa ušao u svalačionici, svi su na telefonima, ponašaju se nenormalno. Neko sam ko će uvek da uzme odgvoornost posle nekih situacija, ali ne mogu ovo da shvatim", rekao je Obradović za Arena sport.

Kako kaže, ni sam više ne zna kako da trgne ekipu.

"Pokušao sam da ih podignem, da pravim izmene. Ista slika je bila i posle utakmce, neverovatne stvari. Ne znam kako više da regujem, ne da sam razočaran... Nemam reči da objasnim kakao seosećam, što ne shvataju da neko dolazi zbog njih. Mininimu minimuma je da budu koncentrisani. Ne znam šta da uradim. Ponovilao se sve ono što i što i i u utakmica koje smo dobili. Pad koncentracije u završnici, loše odluke i u napadu...", rekao je Obradović.

Naporan put nije opravdanje.

"To je izgovor, kakav naporan put. Svi su u istoj situaciji. Nema napornog puta, imaju slobodan dan, treniraće. Imamo pet dana ispred sebe, ako ne uspemo da uradimo nešto, ovakva slika je katastrofa", poručio je Obradović.

