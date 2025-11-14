Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili su u Vilerbanu od Asvela 87:88, u utakmici 11. kola Evrolige.

Centar crno-belih nije bio na terenu na utakmici protiv ekipe iz Liona, a zašto on nije igrao Željko Obradović je kratko prokomentarisao.

"Pitajte njega ili medicinski staf", rekao je trener Partizana na tu temu.

Posle 11 kola Partizan na 17. mestu na tabeli ima četiri pobede i sedam poraza, a Asvel je poslednji sa tri pobede i osam poraza.

U sledećem kolu Partizan će 21. novembra u Beogradu igrati protiv aktuelnog šampiona Fenerbahčea, a Asvel će dva dana ranije dočekati Monako.

