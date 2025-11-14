Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili su u Vilerbanu od Asvela 87:88, u utakmici 11. kola Evrolige.

Centar crno-belih nije bio na terenu na utakmici protiv ekipe iz Liona, a zašto on nije igrao Željko Obradović je kratko prokomentarisao.

"Pitajte njega ili medicinski staf", rekao je trener Partizana na tu temu.

Posle 11 kola Partizan na 17. mestu na tabeli ima četiri pobede i sedam poraza, a Asvel je poslednji sa tri pobede i osam poraza.

U sledećem kolu Partizan će 21. novembra u Beogradu igrati protiv aktuelnog šampiona Fenerbahčea, a Asvel će dva dana ranije dočekati Monako.

Asvel - Partizan Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Ne propustiteEvroligaŽELJKO OSUO PALJBU PO KOŠARKAŠIMA: Igrači su nenormalni, svi su na telefonima
olimpijakos-partizan-17625.JPG
Evroliga"MOŽDA JE DO TRENERA..." Obradović posle blamaže Partizana u Vilerbanu: Neki igrači treba da se srame!
Željko Obradović
EvroligaVIDEO: Pogledajte najbolje poteze sa meča Asvel - Partizan
Asvel, Partizan, Evroliga
Evroliga"OVO VIŠE NIJE HUMANO" Grobari "bljuju vartu" posle novog šok poraza!
KK Partizan

Nemanja Nedović potpisuje Zvezdin dres posle utakmice sa Partizanom Izvor: Kurir