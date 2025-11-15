Slušaj vest

Posle jedne od najslabijih utakmica Partizana u tekućoj evroligaškoj sezoni, bivši kapiten crno-belih Nikola Lončar oštro je reagovao na izdanje tima Željka Obradovića u duelu sa Asvelom, ekipom koja se već mesecima smatra ubedljivo najlošijom u takmičenju.

Gostujući u studiju televizije "Arena sport, Lončar nije krio zabrinutost zbog toga kako je Partizan izgledao na terenu. On smatra da je ovaj poraz alarm uoči težeg rasporeda koji sledi (Fenerbahče kod kuće, Panatinaikos u gostima, Bajern i Crvena zvezda kod kuće).

Partizan je utakmicu otvorio veoma loše i dozvolio je Asvelu da napravi seriju 11:2, pa iako je uspeo da okrene rezultat, u samoj završnici ponovo je pao i to zbog loših rešenja i minimalne koncentracije. Na kraju se dogodio jedan od najšokantnijih poraza crno-belih.

- Fokus i energija su bili ključni. Za sve su zaslužni košarkaši Partizana. Asvel je jedan nivo ispod minimum. Falili su im važni igrači, okej fali Partizanu Karlik Džons, ali mislim da će ovaj poraz uzdrmati Partizan. Ne pamtim kad su bili ovako loši, sa druge strane je rival koji je imao dve pobede. Ima dovoljno vremena, sedam dana da se spremi Fener, ali ovo je bilo jako loše - rekao je Lončar i dodao:

- Potcenili smo Asvel, pričali smo o hendikepima koje se nisu desili večeras. Svi igrači su odigrali iznad očekivanja. Lajti nije odigrao ovakvu utakmicu, Seljas, ne bi ga potpisao nijedan evroligaš. Partizan je pobedio sam sebe, sve čestitke Asvelu koji je kontrolisao utakmicu. Željko nije uspeo da nađe rotaciju, Vašington je šutnuo 9 trojki i dao dve što nije uobičajeno. U svakoj situaciji se video nedostatak fokusa. Brunu Fernandu je ispadala lopta iz ruku.

Prema njegovoj oceni, Partizan je tokom meča pravio početničke greške, gubio lopte u ključnim trenucima i upadao u neobjašnjive padove koncentracije.

- Partizan je izgubio 17 lopti. Braun se pojavio kasno, Pokuševski je bio najbolji u ekipi, Osetkovski je odigrao sjajno. Milton je imao početničke greške. Svi su bili loši, svi su bili ispod svog nivoa. Biće trening, analiza, ali ovo nije dobro, ne znam šta će da se desi.

Posebno je istakao trenutak kada je Partizan imao kontrolu, a onda dozvolio seriju 9:0 kao da je ekipa izgubila kontrolu.

- Oni nisu odustajali. Oni su ekipa koja može da padne, ali je Partizan pobedio sam sebe. Imali su prednost na tacni, opet se pojavljuju neke situacije, nismo izveli loptu, Vašington pogodio u nogu, opet se dešavaju iste greške, jure fantazme. Opet smo se nadali boljoj igri, nadali smo se boljitku forme, na kraju novi poraz, to je mnogo loše.

Na kraju, Lončar je uputio jasno upozorenje da se u klubu moraju dublje analizirati uzroci pada:

- Pali se neki alarm, neke stvari moraju dublje da se analiziraju zbog čega igrači padaju. Mislim da svi padaju, mnogo umora, potrebna je dublja analiza. Svaki igrač da se analizira. Siguran sam da bi Tajrik doneo neku energiju, ne verujem da bi se utopio u letargiju, dosta bi pomogao na skoku. Ponavljaju se greške, više se šutira za tri nego za dve, nedovoljno za dalje utakmice, ne samo protiv Asvela. Biće teških utakmica, sad je sve crno. Šta će da uradi Partizan sad? Ne verujem da će biti novih igrača. Čeka se Marinković, da se čeka Džons to je kasno. Vašington je na maksimumu, on ne može da pruži više od 30+, sa Parkerom ne znamo šta se dešava. Milton mora mnogo bolje, još se prilagođava, ne zna pravila - zaključio je Lončar.

