Legendarni košarkaš je pohvalio igru i rezultate Crvene zvezde u aktuelnoj sezoni.

- Zvezda igra sjajno, stvarno. Saša Obradović je sklopio kockice, povezao igrače. To je uloga trenera, Zvezda ima 12 fantastičnih igrača i samo je bilo pitanje vremena kada će i ko će uklopiti to sve u celinu. Imali su dobar raspored, kod kuće su uglavnom bili i to su maksimalno iskoristili što je za svaku pohvalu. Duga je priča ovo prvenstvo, ali ako ovako nastave mogu daleko da doguraju - rekao je Milan Gurović prilikom gostovanja u podkastu "ExpertIVA".

Upitan je o smeni Janisa Sferopusa nakon dva kola, a odgovor je bio zanimljiv.

- Nisam u klubu i ne znam šta se dogodilo, ali znam da je trenerski posao težak i zahtevan. Dva-tri poraza u tako velikim klubovima i to će vas koštati otkaza, osim ako ste Željko Obradović, naravno. Volim da se našalim, treneri kada dođu kući, odu u neki klub – koferi su spakovani - poručio je Gurović.

Podsetimo, Zvezda je nakon dva poraza vezala sedam pobeda. Seriju je prekinuo poraz u Dubaiju, ali je potom u Beogradu savladan Monako.

Kada je reč o Partizanu, situacija je drastično lošija.

Crno-beli posle 11. kola i šokantnog poraza od Asvela u gostima imaju četiri pobede i sedam izgubljenih utakmica.

