Crno-beli se nalaze u lošem momentu. Neočekivani poraz od Asvela je sedmi za Partizan u 11 odigranih kola, a Mijailović je poručio da će obaviti razgovor sa Željkom Obradovićem i njegovim pomoćnicima.

- Ne želim da komentarišem oscilacije u igri jer nisam dovoljno košarkaški stručan da prepoznam šta je tačno problem u vezi sa tim. O tome ću razgovarati sa našim stručnim štabom sledeće nedelje - rekao je Mijailović za "Sport klub".

Poručio je da mu je jasno da ne ide sve prema planovima.

- S početka sezone sam rekao koja su naša tri cilja. Jedan od tri je disciplina u ekipi, očigledno se taj cilj ne ostvaruje… Takođe ćemo o tome razgovarati. Juče u toku dana je svima u klubu isplaćena redovna plata, klub je likvidan i plaća svoje obaveze na vreme, to je posao uprave.

Pričao je i o statusu trenera.

- Željko Obradović će uvek imati moje poverenje, dok sam ja ili on u klubu. Padovi i loši rezultati su mogući tokom jedne sezone, isto kao što je moguć dobar rezultat. Ja mislim da sve imamo što nam je potrebno da budemo bolji, očekujem da krenemo da pobeđujemo.

Najavio je i reakciju.

- Planiram da povučem potez u narednom periodu, o tome ću razgovarati sa svojim saradnicima, a ne sa medijima - rekao je Ostoja Mijailović.

