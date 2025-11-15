Slušaj vest

Košarkaš Efesa Ajzea Kordinijeproglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) 11. kola Evrolige.

Kordinije je u utakmici protiv Bajern Minhena, u kojoj je njegova ekipa pobedila 74:72, zabeležio 26 poena, četiri skoka, dve asistencije, dve ukradene lopte, pet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 29, najveći od svih igrača čiji su timovi pobedili u prethodnom kolu.

Ajzak Bonga i Ajzea Kordinije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Francuskom krilnom igraču je ovo druga osvojena nagrada za MVP-a kola Evrolige u karijeri, a ovo je ujedno i prvi put da je nekom igraču Efesa ove sezone pripalo priznanje za najkorisnijeg igrača kola ovog međunarodnog klupskog takmičenja.

Najveći indeks korisnost u prethodnom kolu zabeležio je Valter Tavares sa 30 indeksnih poena, ali centar Real Madrida zbog poraza svoje ekipe nije mogao da osvoji priznanje za MVP-a kola. Tavares je u porazu od Panatinaikosa upisao 20 poena, 10 skokova, dve ukradene lopte, blokadu i pet iznuđenih faulova.

Zatim slede krilni igrač Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant i bek Olimpijakosa Tajler Dorsi sa po 28 indeksna poena.

Po jedan indeksni poen manje zabeležili su Dorsijev saigrač Alek Piters i srpski plejmejker u ekipi Dubaija Aleksa Avramović.

Avramović je u pobedi nad Žalgirisom upisao 16 poena, sedam asistencija, tri skoka, dve ukradene lopte i četiri iznuđena faula.

Kurir sport / Beta

