Košarkaši Partizana poraženi su od Asvela u utakmici 11. kola Evrolige i tako doživeli još jedan bolan udarac ove sezone.

Partizan sada ima skor 4-7, a možda više od poraza brine ono što je posle meča izgovorio Željko Obradpvić, s obzirom da se sada može zaključiti i da atmosfera u svlačionici, ali i disciplina igrača nisu na željenom nivou.

A potpuni nedostatak koncentracije u igri je tek posebna priča koja je kulminirala sa onih 0:22 protiv Monaka i sinoćnjih 2:16 na početku i 0:9 u samom finišu meča protiv Asvela.

Jedina olakšavajuća okolnost za crno-bele je što do utakmice protiv Fenerbahčea u Beogradu Obradović ima sedam dana da trgne ekipu iz letargije i vrati nadu da crno-beli ove sezone mogu do ostvarenja postavljenih ciljeva, a to je minimum plasman u plej-od Evrolige.

Fenerbahče je aktuelni prvak Evrope, ali zanimljivo je da je Crvena zvezda upravo u meču protiv kluba iz Istanbula i to u gostima uspela da iz totalnog rasula krene u dugu seriju pobeda, do vodeće pozicije na tabeli.

Ono što ne ide u prilog Partizanu jeste to što će posle duela sa Fenerom, Partizan imati veoma teško gostovanje Panatinaikosu u Atini, a 4. decembra će u ''Beogradskoj areni'' ugostiti ekipu Bajerna.

A onda, 12. decembra sledi prvi ''večiti derbi'' u ovoj sezoni, i to pred Partizanovim navijačima.

Do kraja kalendarske 2025. godine, Partizan će 17. decembra dočekati Virtus, pa dva dana kasnije gostovati Žalgirisu u Kaunasu, a 26. decembra u ''Beogradsku arenu'' stiže Makabi.

Poslednji evroligaški meč u 2025. godini Partizan će odigrati 30. decembra protiv Valensije u gostima.