Kapiten i najbolji igrač Anadolu Efesa, Šejn Larkin zbog povrede prepone pauziraće minimum dva meseca, potvrdio je turski klub.

Sjajni plejmejker povredio se u prvoj četvrtini utakmice 11. kola protiv Bajern Minhena i više se nije vraćao u igru.

Nakon detaljnih pregleda ustanovljeno je da je zadobio povredu tetive u predelu leve prepone i da ga čeka duža pauza.

"Naš kapiten, Šejn Larkin, koji je zadobio povredu tetive u levoj preponi tokom utakmice protiv Bajerna Minhen, biće van terena otprilike osam nedelja", saopštio je klub.

Larkin je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi prosečno beležio 15.8 poena, 2.5 skokova i 4.5 asistenije po meču.

Ovo je novi ozbiljan udarac za srpskog trenera Igora Kokoškova, koji sa klupe predvodi turski tim, pošto je nedavno ostao i bez Pi Džej Doužera, koji će zbog rupture zadnje lože pauzirati od četiri do šest nedelja.

Kurir sport