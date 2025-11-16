Slušaj vest

Burno izlaganje Željka Obradovića nakon skandaloznog izdanja Partizana protiv Asvela izazvalo je brojne reakcije.

Ogorčeni Obradović nije štedeo svoje igrače nakon sramnog poraza u Vilerbanu u 11. kolu Evrolige (87:88).

Izjavio je da se ponašaju nenormalno - ne razmišljaju o utakmici i samo gledaju telefone u svlačionici. Priznao je da je razočaran i da ne zna više kako da reaguje.

Na aktuelnu krizu u Partizanu osvrnuo se bivši košarkaš crno-belih Goran Grbović.

"Trener je isključivo odgovoran za ono na terenu. To je sve, to je njegov posao. Za sve ostalo, pa to mora da se deli. Ima tu još ko je odgovaran. Sportski direktor, direktor kluba, svi koji su učestvovali u tome. Trenerevo je, ma koliko bio veliki, čak i Željko, da zada svom timu saradnika, koji dovodi igrače, šta mu je potrebno, ne govorim o imenima. Time može da se licitira, pa se kaže, treba mi taj i taj“, slobodan je i slično…. Malo mi to oko telefona nije za neku ozbiljnu diskusiju. Ako je to razlog da onako igraju, onda smo svi negde pogrešili, to je posebna priča," rekao je Grbović u razgovoru za "Sport klub".

Grbović smatra da je problem u konstalaciji ekipe.

"Ovaj tim, za ono što on hoće da igra, uopšte nije dobar. Nekako mi se čini da su ovo sve igrači koji su „iznuđeni“ da se kupe. Recimo, Dilan Osetkovski je solidan, ali za ovaj nivo igre, to nije to. Željko voli da igra bez centara, sa lažnim peticama. Tajrik Džons za mene nije klasični centar, on se vodi kao broj "pet", ali on je atleta koji više liči na "tajt enda“ u američkom fudbalu nego što liči na košarkaša. Dobro skače u odbrani i napadu, može da istrči kontru. Međutim, kada leđima primi loptu, to se zna u ovom sportu, moraš da pretiš, skupljaš u odbrani itd, on se saplete, svaka niska lopta mu udara u koleno. On nije onaj koji garantuje čak ni deset poena iz reketa. Ovaj Bruno Fernando, može da odigra", istakao je Grbović.

Osvrnuo se Grbović na dolazak Nika Kalatesa i očajna izdanja najskupljeg pojačanja, Džabarija Parkera.

"Nik Kalates je miran igrač, ne gubi lopte, upošljava i "četvorke" i "petice", drži utakmicu u drugoj, trećoj brzini. U ovom trenutku, nije toliko opasan po koš, koliko u pik end rolu i pik end popu. To mu je glavno oružje, ali trenutno nema sa kime da igra. Da ne navodim ranije primere Jović – Marjanović… Partizan ima američku ekipu. Pa, Džabari Parker nije navikao da ovako igra. Mnogo se od njega očekivalo, a on nije ni deset odsto onog što je bio. On je in/aut igrač, jako opasan iz vremena u Barseloni. Sada nije ni in, ni aut igrač. Ne pogađa ni sa (polu)distance, ni za tri, potpuno je nezainteresovan. Odatle i ono "oni gledaju telefone", pa ko im to dozvoljava?!"

Grbović smatra Vanja Marinković ne obavlja ulogu kapitena na pravi način.

"Svi su kudili Branka Lazića, zbog ovog - onog, a on 20 godina držao svlačionicu Zvezde. Ko to radi u Partizanu? Vanja Marinković, pa ne može on to da izvede. Ne može da ih digne, probudi, grdi, da ih motiviše na taj način. Željko viče, te viče, pre i posle. A igrači su postali imuni na to. I to je posledica svega i svačega, pa lošeg izbora igrača, onih koje su kupili. Neke u životu ne bih ni pomislio da dovedem u Partizan", poručio je Grbović.

Razume bivši as Partizana bes navijača.

"Ne razumem kako mogu da izgube pred 20.000 ljudi u Areni. Možeš da izgubiš, ali daš 200 odsto, a taj koji te pobeđuje, mora onda da pruži 201 %. A to je jako teško pred tom publikom. Meč sa Asvelom, kulminacija je svega lošeg što se dogodilo u predsezoni, pa početkom i sada", kaže Grbović.

Na direktno pitanje da li je Obradović odgovoran za loše rezultate, Grbović ističe:

"Trener je isključivo odgovoran za ono na terenu kao što sam rekao. Kako će da utiče na odrasle ljude, da li će da ga slušaju ili ne, na to ne može da utiče. Obradović je samo naveo o čemu se radi u toj izjavi. Da slobodnije prevedem: ‘Ne mogu da radim sa igračima koji nisu fokusirani.’ To je već posledica nečega, ne znam čega, iskren da budem".

