KONAČNO! SAŠA OBRADOVIĆ OTKRIO KADA SE BOLOMBOJ VRAĆA NA PARKET! Navijači Zvezde u ovo čekali - evo kada će ponovo gledati centra!
Trener Crvene zvezde, Saša Obradović, otkrio je kada bi Džoel Bolomboj ponovo mogao da se pojavi na parketu.
Centar crveno-belih odsutan je od marta, kada je zadobio povredu u duelu sa Olimpijom iz Milana.
U razgovoru za Sportal, Obradović je precizirao i kada očekuje da će Bolomboj ponovo biti na raspolaganju timu.
- Bolomboj će biti sa nama tamo negde u januaru, a mi treba do januara i da igramo. Uz to, kad bude došao, treba da se adaptira. Ipak je to velika pauza bila, iako mi svi govore da je možda najbolji profesionalac koji je bio ovde i da uopšte ne treba da se razmišlja da li će da dođe u dobroj fizičkoj spremi. Samo sledi deo adaptacije na tim i sve ostalo, nadam se da neće biti drugačije - rekao je trener Zvezde.
