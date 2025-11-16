Slušaj vest

Trener Crvene zvezde, Saša Obradović, otkrio je kada bi Džoel Bolomboj ponovo mogao da se pojavi na parketu.

Centar crveno-belih odsutan je od marta, kada je zadobio povredu u duelu sa Olimpijom iz Milana.

1/6 Vidi galeriju Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

U razgovoru za Sportal, Obradović je precizirao i kada očekuje da će Bolomboj ponovo biti na raspolaganju timu.

- Bolomboj će biti sa nama tamo negde u januaru, a mi treba do januara i da igramo. Uz to, kad bude došao, treba da se adaptira. Ipak je to velika pauza bila, iako mi svi govore da je možda najbolji profesionalac koji je bio ovde i da uopšte ne treba da se razmišlja da li će da dođe u dobroj fizičkoj spremi. Samo sledi deo adaptacije na tim i sve ostalo, nadam se da neće biti drugačije - rekao je trener Zvezde.

Džoel Bolomboj, KK Crvena zvezda, povreda, bolnica, Hitna pomoć Izvor: Kurir