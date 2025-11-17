Slušaj vest

Trener Hapoela, proslavljeni grčki košarkaški stručnjak Dimitris Itudis, govorio je o aktuelnim dešavanjima.

Njegova ekipa sjajno je započela svoj debitantski nastup u Evroligi. Nakon 11 odigranih kola Hapoel je trenutno lider na tabeli sa skorom 8-3.

"Na pravom smo putu, sa čvrstom košarkaškom i ljudskom strukturom. Mislim na to kako gradimo ovaj tim, uzimajući u obzir naš izbor igrača za sastav. Mislim da smo na pravom putu, i takođe uživamo u pobedama", rekao je Itudis.

Osvrnuo se kratko i na osnivanje nove NBA Evropa lige.

"Moj san je da svi sednemo za isti sto - Evroliga, NBA i FIBA i da imamo nedeljnu ligu. Moj san je da imamo evropsku ligu, Evroligu, sa 30 timova. Verujem da to možemo da ostvarimo. Postoje održivi planovi. Nemamo vremena da pričamo o svima njima. Mogli bismo lako da uradimo poseban intervju samo na ovu temu", rekao je Itudis.

