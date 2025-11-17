Slušaj vest

Bivši košarkaš Partizana i Crvene zvezde i proslavljeni reprezentativac naše zemlje, Milan Gurović otvoreno je govorio o problemima u razvoju talentovanih mladih igrača u našim najvećim klubovima.

Gurović je nedavno podigao neviđenu buru u košarkaškoj javnosti Srbije, pošto je javno izneo oštre kritike na račun dva naša najveća kluba.

"Reći ću to javno, znam da misle da sam budala, ali nisam. Zvezda i Partizan su grobnica za talentovane igrače! Klubovi kao što su Mega, Igokea i FMP su nešto najbolje što može da se desi mladim igračima", rekao je Gurović.

Otvoreno je savetovao roditelje talentovane dece da ih ne vode u Zvezdu i Partizan.

"Nemaš šta da tražiš u Zvezdi i Partizanu sa 15, 16, 17 ili 18 godina", poručio je nedavno Gurović

U razgovoru za "B92" istakao je da i dalje čvrsto stoji iza svojih reči.

"Apsolutno stojim iza svega što sam rekao. Nemaju šta da mladi igrači traže u Zvezdi i Partizanu do nekog juniorskog uzrasta. Nije nikakav problem da odu tamo, ali klubovi kao što su ta dva… Naravno, osim ako je neko ekstra talenat, ali i tada neće dobiti šansu", kaže Gurović.

Naveo je i primer Ognjena Radošića koji je kao jedan od najtalentovanijih igrača Evrope u svojoj generaciji (2006.) letos stigao iz Igokee u Crvenu zvezdu.

"Imamo primer malog Radošića koji je u Zvezdi, a ne dobija minutažu. On je po mom mišljenju najtalentovaniji momak u toj generaciji, pa sedi na klupi ili nije ni u rosteru. To je jedan primer, a imate ih dosta – i u jednom i u drugom klubu", poručio je Gurović.