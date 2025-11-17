Slušaj vest

Zablistao je Mika Murinen na Eurobasketu u dresu reprezentacije Finske, te su mnogi očekivali da će ovo biti njegova sezona i u klupskoj košarci.

Izabrao je talentovani košarkaš da pređe u Partizan, ali trenutno ne dobija puno minuta na terenu. Upravo zbog toga novinar lista "AS", Hose Ignasio Piniljo, pisao je o Murinenu.

- Njegova ambicija za sada ne donosi očekivane rezultate. U ABA ligi Muurinen igra minimalno, dok u Evroligi gotovo i da nema minuta. U pet ABA mečeva ove sezone prosečno beleži 12,6 minuta, sa 3,8 poena (11,1% za tri), 3,4 skoka i 0,6 blokada, a rejting učinka mu je 3,8. Kada je na terenu, Partizan ima -0,4 rating - stoji u tekstu, pa se dodaje:

- U Evroligi je njegova uloga još skromnija. Obradović ga je koristio samo na četiri od 11 utakmica. Debitovao je na četvrtom kolu protiv Real Madrida, gde nije postigao poene u 3:29 minuta igre. Protiv Baskonije Muurinen je postigao svoj prvi i jedini poen u Evroligi za 3:35 minuta. Protiv Pariza u prepunoj Beogradskoj Areni igrao je samo 36 sekundi, dok je protiv Asvela bio na terenu tri sekunde.

Za kraj, španski mediji spomenuli su i Željka Obradovića, te istakli da po njima Mika Murinen nije doneo dobru odluku za svoju karijeru kada je došao u Partizan.

- Prosečno, Mikina minutaža u Evroligi iznosi samo 1:55, što je daleko premalo za talenat koji je sezonu posvetio učenju od Željka Obradovića, umesto da ide u Ameriku - zaključuje se u tekstu.

