Nakon nove teške povrede maleroznog Kenana Evansa Olimpijakos se rešio da krene u potragu za adekvatnom zamenom.

Trener Jorgos Barcokas otkrio je da traže igrača za najveće domete.

"Još ništa nismo pronašli na tržištu. Tražimo igrača koji može da igra na nivou plej-ofa Evrolige, a ne običnog košarkaša – nadamo se da ćemo pronaći nekoga kvalitetnog", rekao je trener Olimpijakosa.

Kurir sport

