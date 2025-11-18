Atinski velikan rešio da odreši kesu.
OLIMPIJAKOS TRAŽI NOVO POJAČANJE! Barcokas: Hoćemo igrača koji može da igra na nivou plej-ofa Evrolige, ne običnog košarkaša!
Nakon nove teške povrede maleroznog Kenana Evansa Olimpijakos se rešio da krene u potragu za adekvatnom zamenom.
Trener Jorgos Barcokas otkrio je da traže igrača za najveće domete.
"Još ništa nismo pronašli na tržištu. Tražimo igrača koji može da igra na nivou plej-ofa Evrolige, a ne običnog košarkaša – nadamo se da ćemo pronaći nekoga kvalitetnog", rekao je trener Olimpijakosa.
