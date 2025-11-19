Slušaj vest

Niko od navijača Partizana, ali ni stručnog štaba i igrača, nije se nadao da će posle 11. kola Evrolige crno-beli biti na 17. poziciji na tabeli.

Koliko god da je ove sezone liga ujednačena i koliko god nas svake nedelje iznenađuju poneki rezultati, očigledno da je ekipa Željka Obradovića daleko ispod nivoa, a i vrednosti potpisanih milionskih ugovora.

1/26 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

Analizirajući dosadašnji učinak momaka kluba iz Humske, slobodno se može konstatovati da nema nijednog koji je zablistao, odnosno napravio značajan pomak u svojoj igri i tako herojski doprineo timu.

Po indeksu korisnosti, trenutno je najbolji igrač Partizana centar Tajrik Džouns. Dobio je priliku da bude starter samo zbog činjenice što nije imao konkurenciju. Mogao je to i bolje da iskoristi, njegove igre nisu konstantne, spojio je tri odlična izdanja u porazima (Hapoel, Barselona i Olimpijakos), ali mu se dešavalo da potpuno podbaci i pravi početničke greške, posebno kada su u pitanju faulovi.

1/6 Vidi galeriju Tajrik Džons Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia, Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Neočekivano, na drugom mestu je Isak Bonga. Neočekivano u smislu da je Nemac poslovično "neprimetan", na terenu radi gomilu stvari koje nisu atraktivne, ali ih statistika, posebno ona napredna, i te kako beleži. On spada u grupu igrača koji zaslužuju prelaznu ocenu.

1/5 Vidi galeriju Isak Bonga u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©/2025, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U tom društvu je i Dvejn Vašington, koji se našao u situaciji da zbog povrede Karlika Džounsa mora da izgara na poziciji plejmejkera, što je dovelo do toga da često zbog umora trpi njegov napadački potencijal. Dvejn je tako, možda i ne svojom greškom, "nenavođena raketa", koja može da uništi svaki evroligaški tim, ali i svoj. S druge strane, vruć krompir je najčešće u njegovim rukama...

1/8 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, @starsport, Starsport

Od Sterlinga Brauna se u ovoj situaciji očekivalo da istupi i bude jedan od lidera, međutim, izgleda da on nije spreman za to. Statistički je solidan, ništa više od toga, a to je trenutno nedovoljno. Zapravo, dosadašnji tok sezone najbolje je opisao igrom protiv Asvela, gde je prešao put od najgoreg do najboljeg.

1/8 Vidi galeriju Sterling Braun Foto: Starsport

Pomenutog Karlika Džounsa nema svrhe analizirati zbog povreda i činjenice da je odigrao samo pet evroligaških utakmica. Očigledno da igra Partizana zavisi od njega više nego što se mislilo.

1/5 Vidi galeriju Karlik Džons Foto: Starsport

I sad dolazimo do onih zbog kojih pristalice crno-belih često psuju i hvataju se za glavu...

Najplaćeniji igrač, čovek koji bi trebalo da bude najjača ofanzivna snaga, najveće je razočaranje. Džabari Parker trenutno ne pravi nikakvu razliku u Evroligi, odnosno pravi je za protivnika koji ga redovno targetira u napadu do te mere da Partizan bez Amerikanca na terenu deluje mnogo agresivnije. Nije to teško, jer dugo u Evroligi nije viđen ovako mlak, bezvoljan i nepripremljen košarkaš... Kao objektivna okolnost, mogu da mu se uzmu privatni problemi, a videćemo kako će to da izgleda u nastavku sezone.

1/11 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Aleksej Pokuševski je takođe veći deo sezone proveo u "teškom kanalu", bio je potpuno skrajnut, bez samopouzdanja... Čak pet mečeva završio je uz negativan indeks. Ipak, izgleda da se nešto u poslednje vreme drastično promenilo, da li su u pitanju Obradovićeve metode ili nešto drugo...

1/5 Vidi galeriju Pokuševski u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Ništa posebno nije pokazao ni Šejk Milton, kombo bek s NBA reputacijom. Debitant je u Evropi, imao je i povredu, ali je sve to nedovoljan alibi...

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Partizan je na kraju morao da reaguje po principu daj šta daš - pa je angažovao vremešnog plejmejkera Nika Kalatesa i centra Bruna Fernanda. Utisak je da oni ne mogu da povuku ovaj brod do druge faze Evrolige...

1/5 Vidi galeriju Nik Kalates u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Printscreen / Instagram / partizanbc

Očekivano: Osetkovski solidan

Ostatak ekipe se vrti oko očekivanog. Kapiten Vanja Marinković morao je, istina, bolje, ali i njega je stigla povreda. Arijan Lakić mogao bi da se upotrebi kvalitetnije, to je već pitanje za stručni štab. Mitar Bošnjaković nije pokazao dovoljan napredak i nivo za Evroligu. Mladi Mika Murinen očigledno treba da prolije još mnogo znoja, a može se reći da svoj zadatak solidno ispunjava Dilan Osetkovski...

BONUS VIDEO: