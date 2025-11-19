Kinan Evans uspešno je operisan, potvrdio je Olimpijakos
EVROLIGA
ZVEZDA EVROLIGE USPEŠNO OPERISANA: Klub se oglasio i otkrio detalje
Košarkaš Olimpijakosa Kinan Evans uspešno je operisan.
U saopštenju grčkog kluba se navodi da je Evans operisan u Sjedinjenim Američkim Država zbog povrede Ahilove tetive leve noge.
Košarkaš Olimpijakosa se povredio tokom utakmice 10. kola Evrolige protiv Žalgirisa (95:78), koja je odigrana 12. novembra u Atini. On će zbog povrede odsustvovati do kraja sezone.
Grčki mediji podsećaju da je ovo Evansova treća teža povreda u poslednje četiri sezone. Košarkaš Olimpijakosa je zbog povrede propustio celu prošlu sezonu, kao i prvih devet utakmica ove sezone u Evroligi.
Evans (29) je član Olimpijakosa od 2024. godine, a pre toga je igrao za Žalgiris, Makabi Tel Aviv, Hapoel Haifu i Igokeu.
