Košarkaš Olimpijakosa Kinan Evans uspešno je operisan.

U saopštenju grčkog kluba se navodi da je Evans operisan u Sjedinjenim Američkim Država zbog povrede Ahilove tetive leve noge.

Košarkaš Olimpijakosa se povredio tokom utakmice 10. kola Evrolige protiv Žalgirisa (95:78), koja je odigrana 12. novembra u Atini. On će zbog povrede odsustvovati do kraja sezone.

Grčki mediji podsećaju da je ovo Evansova treća teža povreda u poslednje četiri sezone. Košarkaš Olimpijakosa je zbog povrede propustio celu prošlu sezonu, kao i prvih devet utakmica ove sezone u Evroligi.

Evans (29) je član Olimpijakosa od 2024. godine, a pre toga je igrao za Žalgiris, Makabi Tel Aviv, Hapoel Haifu i Igokeu.

