Čima Moneke je povratak na parket potvrdio u razgovoru za "Amerikanos 24".

"Igraću protiv Valensije. To je najvažnije, osećam se dobro", rekao je Moneke za Amerikanos 24.

"Imamo veliki broj povreda i uvek je pitanje kako će naš tim izgledati iz utakmice u utakmicu. Znamo kakav talenat Batler ima, može da poentira brzo u serijama. Još uvek uči igri, a odigrao je takvu utakmicu u svojoj četvrtoj utakmici u Evroligi. To je impresivno i veoma je uzbudljivo šta možemo da uradimo kao tim kolektivno, kada budemo svi zdravi", dodao je Moneke.

Podsetimo, Moneke se povredio uoči meča sa Monakom, osetio je bol u delu prepona, te je odlučeno da ne ulazi u igru. Kasnije se ispostavilo da ima povredu aduktora, te mu je preporučeno mirovanje nekoliko dana.

