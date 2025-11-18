Slušaj vest

Dosta pažnje u košarkaškom svetu izazvala je izjava Željka Obradovića o korišćenju mobilnih telefona u svlačionici.

Željko Obradović Foto: Starsport

Posle poraza crno-belih u Lionu od Asvela, Obradović je bio vidno ljut.

"Pojedini igrači treba da se zapitaju što je tako loše počeo meč. Bilo je sramno. Dolazi veliki broj ljudi koji nas prati i hoće da gledaju tim koji se bori i koji mora da ima želju. Igrači ne razmišljaju o utakmici. Pred meč sam ušao u svlačionicu, svi su bili na telefonima. Ponašaju se nenormalno. Ne mogu da shvatim. Uvek ću da preuzmem odgovornost, ali ne mogu da shvatim. Posle meča je slika bila ista, ne znam više kako da reagujem. Pokušao sam sa izmenama...", rekao je Željko Obradović tada.

Sada su Čimu Monekea, košarkaša Crvene zvezde, upitali za Obradovićevu izjavu.

"Dešava se u svim svlačionicama. Ne radi niko to kada trener uđe, ali u nekom momentu svi gledaju telefone. Ne u smislu da odgovaraš na poruke ili da zoveš nekoga, već da napraviš pauzu i da se udaljiš od svega, da se osvežiš", počeo je Moneke obrazloženje u podkastu "Amerikanos 24".

Nigerijac je potom objasnio svoj slučaj.

"Lično, ako imam loše poluvreme ili problem sa faulovima, napravim korak nazad da se resetujem. Proverim telefon, pogledam notifikacije, statistiku. Pogledam telefon pre utakmice. Jednostavno je tako".

