Slušaj vest

Gotovo da nema dana, a da nas ne dočeka vest novoj povredi igrača u Evroligi.

Ove sezona je na tom polju verovatno najgora u istoriji najkvalitetnijeg takmičenja na Starom kontinentu - trenutno je van stroja ili je rovito 68 igrača. To je skoro šest kompletnih ekipa!

Ogromna glavobolja za sve klubove, koji muku muče da se na utakmicama pojave sa 12 zdravih košarkaša, neretko su prinuđeni da zovu juniore, pa čak i da dovode nove igrače kao što su to uradili Crvena zvezda i Partizan. Šta je uzrok ovolikog broja povreda, nije tačno utvrđeno, ali priča se o dva moguća razloga - prvi je surovo naporan kalendar takmičenja, gde se nedeljno često igraju po tri meča (uključujući domaću ligu), kao drugi se navodi nedovoljna pripremljenost igrača zbog odluke sindikata da skrati pripremni period.

Rukovodili su se u tom udruženju upravo očuvanjem zdravlja igrača, ali sada se postavlja pitanje da li je to zapravo dvosekli mač...

Upravo su srpski klubovi najveće "bolnice" u Evroligi, a izdvaja se Crvena zvezda, koja prema poslednjem izveštaju Evrolige ima čak šestoricu koji ne mogu da nastupe u narednom kolu ili su pod znakom pitanja i dvojicu koji bi trebalo da se vrate u sastav. Trener Saša Obradović sigurno ne može da računa na Džoela Bolomboja, Hasijela Rivera, Tajsona Kartera i Ajzeju Kenana. Kao neizvesni se vode Devonte Grejem i Ebuka Izundu, dok je trener crveno-belih najavio da bi trebalo da ima na raspolaganju povratnike na teren Džordana Nvoru i Čimu Monekea. Pored svega, crveno-beli su drugi na tabeli, što je ravno čudu.

1/10 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je takođe u problemu, najbolji igrač ekipe Karlik Džouns pauziraće do januara, a Mario Nakić je već duže vreme na oporavku. Vanja Marinković, Arijan Lakić i Tajrik Džouns nisu igrali protiv Asvela i njihovo stanje se prati iz dana u dan.

1/6 Vidi galeriju Karlik Džons povreda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Horor je i u Efesu, kog predvodi naš trener Igor Kokoškov. Ljubitelje košarke šokirala je povreda sjajnog Šejna Larkina, koji se neće vraćati na parket bar dva meseca. Pored njega, Kokoškov ne može da računa ni na Pi-Džeja Doužera, Rodriga Bobuu, Vinsena Porijea i Jorgosa Papajanisa.

Bilo je mučno gledati kako je na meču Olimpijakosa i Žalgirisa nastradao sjajni bek Atinjana Kenan Evans. Momak koji je pauzirao čak 533 dana zbog prethodne povrede vratio se na teren, ali u drugoj utakmici od povratka desila se jeziva stvar. Amerikanac je pokidao Ahilovu tetivu...

Katastrofa: Matijas Lesor mora na novu operaciju? Oporavak Matijasa Lesora, koji je doživeo prelom kosti stopala, veoma se zakomplikovao. Izgleda da stvari ne idu u dobrom pravcu, pa je trener panatinaikosa Ergin Ataman izjavio da će sam Lesor morati da odluči kojim pravcem će ići dalji tretmani. Pominje se čak opcija da će snažni centar morati na novu operaciju, što bi predstavljalo pravu katastrofu za igrača i PAO. Klub je već reagovao i doveo Keneta Farida da popuni rupu u reketu, pošto su povređeni i Rišon Holms i Omer Jurtseven.

Bonus video: