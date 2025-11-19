Slušaj vest

KK Crvena zvezda nalazi se u velikom problemu zbog ogromnog broja povređenih igrača na startu sezone 2025/2026.

Čak osam košarkaša Zvezde nalazi se u "autu", a stratega crveno-belih Sašu Obradovića, konačno može da obraduje lepa vest koju je saznao uoči okršaja protiv Valensije u Evroligi (petak 21.00).

Naime, Devonte Grejem, Džordan Nvora i Čima Moneke, vratili su se u tim nakon neugodnih povreda i u punom su trenažnom procesu - spremni za petak i gostovanje Valensiji.

Moneke je zbog povrede propustio prethodne obaveze, a njegov povratak značiće Zvezdi pre svega u energetskom delu igre i odbrani, gde je često davao najjači impuls ekipi.

Džordan Nvora, čiji je ofanzivni potencijal bio veoma važan u prvoj fazi sezone, takođe ponovo konkuriše za minute, dok bi Devonte Grejem mogao najzad da debituje ove sezone.

