Džordan Nvora "zapalio" Tviter!
dugo se čeka...
OGLASIO SE DŽORDAN NVORA: Lider Crvene zvezde izazvao lavinu reakcija, gori Tviter!
Slušaj vest
Džordan Nvora, lider košarkaša Crvene zvezde u ovoj sezoni, već duže vremena nalazi se van terena zbog povrede.
Ipak, prema novim informacijama, Nvora je spreman za povratak na parket - možda već protiv Valensije (petak 21.00).
Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
U međuvremenu, Nvora se oglasio na svom Tviteru i potvrdio objavu Zvezdu, da su on, Devonte Grejem kao i Čima Moneke - spremni za nove izazove!
Tvit Nvore izazvao je lavinu komentara i oduševljenje mešu navijačima Zvezde.
BONUS VIDEO:
1 · Reaguj
Komentariši