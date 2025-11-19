Slušaj vest

Džordan Nvora, lider košarkaša Crvene zvezde u ovoj sezoni, već duže vremena nalazi se van terena zbog povrede.

Ipak, prema novim informacijama, Nvora je spreman za povratak na parket  - možda već protiv Valensije (petak 21.00).

Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U međuvremenu, Nvora se oglasio na svom Tviteru i potvrdio objavu Zvezdu, da su on, Devonte Grejem kao i Čima Moneke - spremni za nove izazove!

Tvit Nvore izazvao je lavinu komentara i oduševljenje mešu navijačima Zvezde.

Ne propustiteEvroligaTRIO FANTASTIKO! Crvena zvezda dobija velika pojačanja u pohodu na Evroligu!
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa
Evroliga"MASAKR" U EVROLIGI! ŠTA SE OVO DOGAĐA?! Zvezda i Partizan ozbiljno ugroženi, a povređeno je čak šest kompletnih ekipa!
Karlik Džons i Ajzea Kenan
EvroligaČIMA MONEKE POVRDIO POVRATAK: Igraću protiv Valensije, osećam se dobro
Čima Moneke
EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ OTKRIO ŠTA SE DESILO POSLE VILERBANA! Izneo istinu na sto posle teškog poraza od Asvela - ovoga puta "hladne" glave!
Željko Obradović i Tajrik Džons

BONUS VIDEO:

Džordan Nvora posle pobede nad Fenerom Izvor: Kurir