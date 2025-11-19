Saigrač Mike Murinena nadomak dolaska.
POSLE MIKE MURINENA, JOŠ JEDAN FINAC PRED POTPISOM! Stiže krilni centar?
Posle Mike Murinena koji je jesenas stigao u Partizan, kao i Mikaela Jantunena u Fenerbahčeu, još jedan finski košarkaš je nadomak dolaska u Evroligu.
Kako je preneo turski novinar Jagiz Sabundžuoglu, krilni centar italijanskog Varezea, Olivije Enkamua, želja je branioca evroligaške titule.
Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport
Ovaj 25-godišnji košarkaš je karijeru počeo u Helsinkiju, a potom se preselio u SAD, gde je posle srednje škole igrao koledž košarku za Tenesi i Mičigen. Potpisao je potom leta 2024. za nemački Kemnic, a dobre partije preporučile su ga Varezeu.
Sjajno igra u Italiji ove godine, pa je trenutno na proseku od 18,1 poena i 6,6 skokova u Palakanestru.
