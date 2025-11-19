Slušaj vest

Kapiten košarkaša PartizanaVanja Marinković gostovao je u podkastu na klupskoj platformi "Partplus".

On je tom prilikom demantovao navodni sukob sa Džabarijem Parkerom i stavio tačku:

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

- Znaš koji je kod mene došao komentar, pre par dana... 'Je l istina da ste se ti i Džabari potukli na treningu...' Ja kažem rek'o molim? 'Da brate, neko mu je lupio šamar.' Eto... To ne da je glupost, nego je notorna glupost, laž, sve... Sad treba da čitaš tako neke stvari, neko dođe izlupeta se. Ali takvo je vreme, svako ima pravo da radi šta god hoće. Neko to voli, nekome to ne prija... Meni je bitno šta ja mislim i moji najbliži i moj kolektiv gde trenutno radim, a to je Partizan - rekao je Marinković.

Ne propustiteEvroligaPOSLE MIKE MURINENA, JOŠ JEDAN FINAC PRED POTPISOM! Stiže krilni centar?
Mika Murinen
FudbalPOSTALI SU NAJMANJA DRŽAVA IKADA KOJA IDE NA MUNDIJAL: Reakcija slavlja novinara je hit na društvenim mrežama
Kurasao
FudbalBOMBA! Srđan Blagojević ponuđen bratskom klubu Crvene zvezde!
Srđan Blagojević i Predrag Mijatović na promociji u FK Partizan
FudbalMILINKO PANTIĆ, LEGENDA PARTIZANA I ATLETIKA: Tužan sam kad vidim stanje u fudbalskom klubu! Znaju da na mene uvek mogu da računaju
screenshot-1.jpg

BONUS VIDEO:

Navijači Partizana vređaju Mirotića Izvor: Kurir