VANJA MARINKOVIĆ SE TUKAO SA DŽABARIJEM PARKEROM - Šta se sve priča! Kapiten Partizana u šoku! Stavio je tačku!
Kapiten košarkaša PartizanaVanja Marinković gostovao je u podkastu na klupskoj platformi "Partplus".
On je tom prilikom demantovao navodni sukob sa Džabarijem Parkerom i stavio tačku:
Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
- Znaš koji je kod mene došao komentar, pre par dana... 'Je l istina da ste se ti i Džabari potukli na treningu...' Ja kažem rek'o molim? 'Da brate, neko mu je lupio šamar.' Eto... To ne da je glupost, nego je notorna glupost, laž, sve... Sad treba da čitaš tako neke stvari, neko dođe izlupeta se. Ali takvo je vreme, svako ima pravo da radi šta god hoće. Neko to voli, nekome to ne prija... Meni je bitno šta ja mislim i moji najbliži i moj kolektiv gde trenutno radim, a to je Partizan - rekao je Marinković.
