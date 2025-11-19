Monako deklasirao Asvel u 12. kolu Evrolige.
dominacija
EVROLIGA: Monako brzo preboleo Beograd pa razneo Asvel!
Najbolji u pobedničkom sastavu bili su Džejms i Mirotić sa po 12 poena, dok je Okobo upisao 11.
Na drugoj strani niko nije bio ni dvocifren. Štaviše, niko nije prebacio 7 poena, koliko su imali Ertel, Seljas i Votson.
Podsetimo, Monako je minule sedmice poražen od Partizana i Crvene zvezde u Beogradu - u duplom kolu.
