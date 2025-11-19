Slušaj vest

Košarkaši Monaka pregazili su kao gosti Asvel sa 84:52 u meču 12. kola Evrolige.

Najbolji u pobedničkom sastavu bili su Džejms i Mirotić sa po 12 poena, dok je Okobo upisao 11.

Na drugoj strani niko nije bio ni dvocifren. Štaviše, niko nije prebacio 7 poena, koliko su imali Ertel, Seljas i Votson.

Podsetimo, Monako je minule sedmice poražen od Partizana i Crvene zvezde u Beogradu - u duplom kolu.

