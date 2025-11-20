Slušaj vest

Crno-beli će u 12. kolu Evrolige u petak od 20.30 časova igrati protiv turskog tima.

Pred gostovanje u srpskoj prestonici Jasikevičijus je pohvalio navijače Partizana i trenera Željka Obradovića.

- Znamo da Beograd definitivno ima jednu od najboljih košarkaških atmosfera na svetu. Prvo ćemo morati da se izborimo sa tim, a suočićemo se i sa protivnikom kojeg vodi odličan trener. Protivnikom kojem je pobeda apsolutno potrebna - rekao je Jasikevičijus.

Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©

U 12. kolo Fenerbahče ulazi nakon tri vezane pobede, sa učinkom od šest trijumfa i pet poraza.

Partizan je u dosadašnjem toku Evrolige ostvario četiri pobede i izgubio sedam utakmica.

Ne propustiteKošarkaKO JE ČOVEK ZBOG KOG SE VANJA MARINKOVIĆ VRATIO U PARTIZAN? Ne, nije u pitanju Željko Obradović: "Bogdan se kune u njega - on je blago ovog kluba!"
PARTIZAN-BAYERN_122.JPG
EvroligaVANJA MARINKOVIĆ SE TUKAO SA DŽABARIJEM PARKEROM - Šta se sve priča! Kapiten Partizana u šoku! Stavio je tačku!
Vanja Marinković
EvroligaSIVILO! Ni "h" od heroja: Gomila prosečnih igrača koji zarađuju silne milione!
OLYMPIACOS-PARTIZAN_69.JPG
Evroliga"MASAKR" U EVROLIGI! ŠTA SE OVO DOGAĐA?! Zvezda i Partizan ozbiljno ugroženi, a povređeno je čak šest kompletnih ekipa!
Karlik Džons i Ajzea Kenan

Bonus video:

Željko Obradović i Šarunas Jasikevičijus Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić