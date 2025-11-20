Šarunas Jasikevičijus, trener Fenerbahčea, pohvalno je govorio o navijačima Partizana.
EVROLIGA
"PARTIZANU JE POBEDA APSOLUTNO POTREBNA" Jasikevičijus se poklonio Grobarima i Obradoviću pred dolazak u Beograd
Crno-beli će u 12. kolu Evrolige u petak od 20.30 časova igrati protiv turskog tima.
Pred gostovanje u srpskoj prestonici Jasikevičijus je pohvalio navijače Partizana i trenera Željka Obradovića.
- Znamo da Beograd definitivno ima jednu od najboljih košarkaških atmosfera na svetu. Prvo ćemo morati da se izborimo sa tim, a suočićemo se i sa protivnikom kojeg vodi odličan trener. Protivnikom kojem je pobeda apsolutno potrebna - rekao je Jasikevičijus.
U 12. kolo Fenerbahče ulazi nakon tri vezane pobede, sa učinkom od šest trijumfa i pet poraza.
Partizan je u dosadašnjem toku Evrolige ostvario četiri pobede i izgubio sedam utakmica.
