Crno-beli će u petak od 20.30 časova kao domaćini igrati protiv Fenerbahčea utakmicu 12. kola Evrolige.

- Igramo protiv tima koji je šampion Evrolige i to dovoljno govori. Napravljeni su sa istim ciljevima. Istina je da su počeli nešto slabije, ali su se konsolidovali. U ovom trenutku su najbolji odbrambeni tim. Razlog tome je što imaju spoljne igrače koji imaju visinu i sve rade u odbrani. Svi imaju oko dva metra i u stanju su da se bore i u reketu. To smo spremali ove sedmice, da ne ulazimo u zamku brzopletih šuteva. Nadam se da ćemo biti na nivou da odigramo dobru utakmicu protiv evropskog prvaka - rekao je Željko Obradović.

Kakva je zdravstvena situacija u ekipi?

- Probali smo već u nedelju i ponedeljak, ali smo imali osam igrača van tima. Radili smo 4 na 4 i 3 na 3 jer su i ti igrači na parketu imali probleme i zato smo im dali slobodan utorak. Već juče smo imali mnogo bolju situaciju. Vanja je danas radio 5 na 5 – ne do kraja, ali sasvim dovoljno da bude sutra u timu. Vratio je Tajrik Džons, Milton je imao probleme, ali je tu. Vratio je Džabari Parker. Danas je bio trening sa 14 igrača, što dugo nije bio slučaj. Izgledalo je sve neuporedivo bolje.

Nakon poraza od Asvela u prošlom kolu, Obradović je imao burno obraćanje tokom kojeg je govorio o košarkašima i njihovim korišćenjem mobilnih telefona.

- Osećam podršku navijača od dana kada sam došao kao igrač, sedam sezona kao igrač, a onda i kao trener. Navijači su uvek uz tim i to je nešto što mene najviše boli. Oni putuju sa nama, žele da nam pomognu, da nas bodre i onda mi je žao kada pokažemo sliku kakva je bila protiv Asvela. Zato sam rekao ono što sam rekao. Sve što sam rekao javno, rekao sam i igračima pre svega. Uvek pričam direktno i u lice. To sam naučio od Dude Ivkovića. Nema skrivalica, uvek se gledamo u oči i pričamo. Moramo da budemo pošteni i da ispravimo stvari ako želimo da napredujemo - rekao je Obradović i dodao:

- Najveća odgovornost je na meni kao treneru, ne bežim od toga. Ali kao trener mogu da ukažem na neke stvari. Ne mogu pred novinare da izađem sa svim informacijama što je normalno, ali sa igračima sam direktan i kada se hvali i kada se kritikuje. Kada smo se vratili iz Asvela, gledali smo utakmicu ponovo protiv Monaka i Asvela. Bilo je i dobrih stvari – vodili smo 20 razlike protiv Monaka, ali protiv Asvela smo počeli katastrofalno, pa smo se vratili. Ključ je koncentracija.

Pričao je i o opcijama na poziciji beka.

- Nik Kalates se vratio u košarku posle osam meseci, to nije laka situacija. Šejk je predivan momak, ljudski i košarkaški. Pauzirao je i igrao povređen protiv Asvela, želeo je da pomogne. Ove nedelje sam ga zamolio da stane jer je povređen, ali on mi kaže da hoće. Tada mi je žao jer vidim da želi, ali ne može.

Otkrio je i šta je poručio igračima.

- Rekao sam igračima, neke stvari radimo mnogo bolje nego što smo ranije, uvek direktno. Problemi su ovi, a dobre stvari su ove. Idemo dalje, nastavljamo dalje.

