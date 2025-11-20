"NE ZNAM O ČEMU PRIČATE..." Džabarija Parkera iznenadilo pitanje novinara: Blagosloven sam, ne znam o čemu je pitanje...
Parker je propustio 8. i 9. kolo, pa zatim i 11. kolo i utakmicu protiv Asvela, ali bi trebalo da igra protiv turskog tima u 12. kolu Evrolige.
Upitan o spekulacijama vezanim za njega koje su se u prethodnom periodu pojavile, poručio je da do njega ništa od toga nije stiglo.
- Blagosloven sam. Ne znam o čemu pričate. Ne znam o čemu je pitanje bilo. Utakmica je najvažnija. To je naš fokus - rekao je Džabari Parker i dodao:
- Vrlo važna utakmica za nas. Moramo da poradimo na pasu, da učimo iz naših grešaka, ali to je novi dan za nas i svež početak i da se vratimo na pravi put.
Nada se da bi utakmica protiv Fenerbahčea mogla da bude prekretnica za crno-bele koji trenutno imaju učinak od četiri pobede i sedam poraza.
- Rano je, ali trenutno je važan ovaj momenat i zato je sutrašnja utakmica može da bude momenat koji će nas pokrenuti. Igramo kod kuće, biće dobra prilika za nas - zaključio je Džabari Parker.
