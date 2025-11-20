Slušaj vest

Parker je propustio 8. i 9. kolo, pa zatim i 11. kolo i utakmicu protiv Asvela, ali bi trebalo da igra protiv turskog tima u 12. kolu Evrolige.

Upitan o spekulacijama vezanim za njega koje su se u prethodnom periodu pojavile, poručio je da do njega ništa od toga nije stiglo.

- Blagosloven sam. Ne znam o čemu pričate. Ne znam o čemu je pitanje bilo. Utakmica je najvažnija. To je naš fokus - rekao je Džabari Parker i dodao:

- Vrlo važna utakmica za nas. Moramo da poradimo na pasu, da učimo iz naših grešaka, ali to je novi dan za nas i svež početak i da se vratimo na pravi put.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Nada se da bi utakmica protiv Fenerbahčea mogla da bude prekretnica za crno-bele koji trenutno imaju učinak od četiri pobede i sedam poraza.

- Rano je, ali trenutno je važan ovaj momenat i zato je sutrašnja utakmica može da bude momenat koji će nas pokrenuti. Igramo kod kuće, biće dobra prilika za nas - zaključio je Džabari Parker.

Ne propustiteEvroliga"PARTIZANU JE POBEDA APSOLUTNO POTREBNA" Jasikevičijus se poklonio Grobarima i Obradoviću pred dolazak u Beograd
Šarunas Jasikevičijus
KošarkaBOMBA! ZVEZDA I PARTIZAN ULAZE U NBA EVROPA: Želimo da imaju priliku da se takmičenje u najboljoj ligi...
222.jpg
KošarkaKO JE ČOVEK ZBOG KOG SE VANJA MARINKOVIĆ VRATIO U PARTIZAN? Ne, nije u pitanju Željko Obradović: "Bogdan se kune u njega - on je blago ovog kluba!"
PARTIZAN-BAYERN_122.JPG
EvroligaVANJA MARINKOVIĆ SE TUKAO SA DŽABARIJEM PARKEROM - Šta se sve priča! Kapiten Partizana u šoku! Stavio je tačku!
Vanja Marinković

Bonus video:

Džabari Parker u cipelama na aerodromu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić