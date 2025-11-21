Košarkaši Partizana u petak od 20.30 igraju meč 12. kola Evrolige protiv Fenerbahčea, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
EVROLIGA
CRNO-BELI JURE PETI EVROLIGAŠKI TRIJUMF: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Fenerbahče
Slušaj vest
Partizan i Fenerbahče odmeriće snage u 12. kolu Evrolige (petak, 20.30, Beogradska Arena), a crno-beli pokušaće da stignu do pete pobede u ovom takmičenju i to posle bolnog i neočekivanog poraza od Asvela u gostima.
Asvel - Partizan Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Vidi galeriju
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u meču Partizan - Fenerbahče?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši