Košarkaši Crvene zvezde u petak od 21.00 igraju meč 12. kola Evrolige protiv Valensije u gostima, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
EVROLIGA
CRVENO-BELI NA TEŠKOM GOSTOVANJU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Valensija
Valensija i Crvena zvezda odmeriće snage u 12. kolu Evrolige (petak, 21.00), a crveno-beli pokušaće da stignu do devete pobede u ovom takmičenju i to posle velikog trijumfa protiv Monaka.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 2.
