Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 21 čas gostuju Valensiji u 12. kolu Evrolige, a uoči ovog duela medijima se obratio Džordan Nvora.

On je na otvorenom treningu pred put u Valensiju govorio o povredi koju je doživeo i zbog koje je morao da bude van terena.

1/10 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Jako sam uzbuđen. Moji saigrači su odradili sjajan posao, tim je ostao u formi i pobeđivao je. Imao sam vremena da se oporavim. Sada se osećam bolje, jako sam uzbuđen što se vraćam. Polako idem ka tome da budem maksimalno spreman. Dovoljno sam spreman da igram, to ću reći. Nemam ograničenje minuta koje mogu da igram, kada igram ja želim da igram 100 odsto - rekao je Nvora, pa pohvalio saigrače koji su i bez njega igrali sjajno:

- Bilo je sjajno! Momci se uklapaju, igraju sjajno, odbrana je fantastična. Poštujemo naše principe, momci znaju svoje uloge i nadamo se da ćemo nastaviti i spremiti se za utakmice u gostima. Samo idemo meč po meč. Kao da nije odigran nijedan meč. Svaka utakmica je jednako bitna. Lako je ostati na zemlji, Još uvek nismo uradilli, imamo naše ciljeve koji su pred nama. Naravno uvek je lepo pobediti, Samo pratimo kako teku utakmice. Imamo mnogo talenta u ovom timu, zavisi od toga koga krene. Momci imaju svoje uloge, samo treba da nastavimo tako.

Džordan Nvora izjava pred Valensiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

BONUS VIDEO: