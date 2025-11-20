Slušaj vest

Saša Obradović trener košarkaša Crvene zvezde rekao je pred put u Španiju na meč sa Valensijom da je dobro što se o njegovom timu priča kao o sjajnom timu u kojem se igrači bore jedna za drugog, a ne kao već viđene učesnike plej-ofa ili završnog turnira Evrolige.

1/25 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezda trenutno ima učinak 8-3 i nalazi se pri vrhu tabele elitnog evropskog takmičenja. Pritom, ide na noge timu protiv kojeg ima sjajan međusobni skor u međusobnim duelima - 9-2.

Valensija, sa druge strane, ima 4-1 ove sezone kod kuće, a jedini poraz pretrpela je u meču na kojem je hala bila prazna (protiv Hapoela).

Obradović je svestan kakav je izazov pred crveno-belima.

"Nije isto pred praznim tribinama i pred frenetičnim navijačima... Valensija je ekipa sa kojom niko ne želi da igra, nebitno u kom su momentu. Imaju širok roster, ne zavise od jednog ili dva igrača. Sa takvim načinom igre svi imaju problema. Jer jednostavno ne treniraš to u toj meri da bi se suprotstavio takvoj igri. Prošle godine je još više problema bilo jer niko nije bio adaptiran na tu vrstu napada i odbrane, a sada ima nekoliko ekipa koje to rade. Nama je najvažnije da prepoznamo ono što želimo da napadamo kroz pik end rol situacije, a nije to lako sa igračima koji su se tek priključili, ponovo nova hemija, ponovo novo upoznavanje. Koliko god to bilo u nekoj fazi fluidno i dobro, nema garancije, pogotovo ne u ovim okolnostima, jer nije samo taktika u pitanju nego malo i fizičko stanje. Nvora je izostao, Čima manje, ali bitno da postoji i ta neka vrsta kalkuacije koliko ko mora da igra", rekao je Obradović na početku razgovora sa novinarima u Areni.

Na pitanje šta je najvažnije u procesu pronalaženja nove hemije, rekao je:

"Prvo koji su postave, da vidiš šta želiš taktički da radiš, pronalaženje... Niko nema zagarantovano mesto, možda negde lakše razmišljati u ono što se već zna. Kreiranje parova, kreiranje petorki i načina na koji se igra, to je deo trenažnog procesa".

Grejem?

Džordan Nvora izjava pred Valensiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Tek se priključio ekipi, mislim da nije realno da igra. Dobro je da je tu, treba da uči malo još, nije ni onomad naučio ono što se zove evropska košarka. Nerealno je da igra, ali tu je sa nama".