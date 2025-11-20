Nakon gostovanja Valensiji, Crvena zvezda u 13. kolu Evrolige dočekuje Olimpijakos
EVROLIGA
ZVEZDA ZOVE NA OLIMPIJAKOS: Poznato kada počinje prodaja karata za spektakl u Areni!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos iz Pireja u okviru 13. kola Evrolige.
Utakmica će biti odigrana u sredu, 26. novembra, u Beogradskoj areni, sa početkom u 19:30, a Zveda je saopštila kada će početi prodaja ulaznica.
Prodaja pojedinačnih karata počinje u ponedeljak, 24. novembra 2025. godine u 12:00 i trajaće do početka meča.
Prodajna mesta: Online: tickets.kkcrvenazvezda.rs
KK Crvena zvezda Shop – Beogradska arena (plato sever)
Ponedeljak: 12:00–20:00
Utorak: 12:00–20:00
KK Crvena zvezda Shop – Mitropolita Petra
Ponedeljak: 12:00–20:00
Utorak: 12:00–20:00
Beogradska arena – blagajna jug
Sreda: 12:00–19:30
Navijači će moći da kupe ulaznice do početka susreta.
