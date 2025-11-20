Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos iz Pireja u okviru 13. kola Evrolige.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Utakmica će biti odigrana u sredu, 26. novembra, u Beogradskoj areni, sa početkom u 19:30, a Zveda je saopštila kada će početi prodaja ulaznica.

Prodaja pojedinačnih karata počinje u ponedeljak, 24. novembra 2025. godine u 12:00 i trajaće do početka meča.

Prodajna mesta: Online: tickets.kkcrvenazvezda.rs

KK Crvena zvezda Shop – Beogradska arena (plato sever)

Ponedeljak: 12:00–20:00

Utorak: 12:00–20:00

KK Crvena zvezda Shop – Mitropolita Petra

Ponedeljak: 12:00–20:00

Utorak: 12:00–20:00

Beogradska arena – blagajna jug

Sreda: 12:00–19:30

Navijači će moći da kupe ulaznice do početka susreta.

Donatas Motiejunas u dresu Crvene zvezde protiv Makabija
Saša Obradović
ZVEZDA-ZALGIRIS_66.JPG
222.jpg

Džordan Nvora izjava pred Valensiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić