Stavio potpis pred okršaj u Beogradu.
ZVANIČNO! Pao potpis pred Partizan - Fenerbahče u Areni!
Košarkaši Fenerbahčea u petak uveče od 20.30 časova u Beogradskoj areni igraju meč 12. kola Evrolige protiv ekipe Partizana.
U turskoj ekipi rade punom parom, pa je Fenerbahče obezbedio i jako važan potpis pred okršaj sa beogradskim timom u Evroligi:
- Novi dvogodišnji ugovor važiće do kraja sezone 2027/28. Derija Janijer se priključio timu Fenerbahčea kao pomoćnik generalnog menadžera u leto 2021. godine i na poziciji je generalnog menadžera od 2022. godine - napisali su iz Fenerbahčea.
