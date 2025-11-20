Slušaj vest

Košarkaši Fenerbahčea u petak uveče od 20.30 časova u Beogradskoj areni igraju meč 12. kola Evrolige protiv ekipe Partizana.

U turskoj ekipi rade punom parom, pa je Fenerbahče obezbedio i jako važan potpis pred okršaj sa beogradskim timom u Evroligi:

Fenerbahče - Evroliga titula Foto: Screenshot, Privatna Arhiva, Starsport, FADEL SENNA / AFP / Profimedia

- Novi dvogodišnji ugovor važiće do kraja sezone 2027/28. Derija Janijer se priključio timu Fenerbahčea kao pomoćnik generalnog menadžera u leto 2021. godine i na poziciji je generalnog menadžera od 2022. godine - napisali su iz Fenerbahčea.

