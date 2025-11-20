Slušaj vest

Trener ValensijePedro Martines ocenio je da njegov tim očekuje izuzetno zahtevan duel u Evroligi, protiv Crvene zvezde(petak 21.00) koja se nalazi u odličnoj seriji rezultata:

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Dubaija Foto: ALI HAIDER/EPA, NIDAL SALJIC/EPA

- Radi se o veoma motivišućoj utakmici protiv tima koji je u odličnoj formi. Mislim da su dobili sedam od poslednjih osam mečeva u Evroligi, uz gotovo sve pobede u domaćem prvenstvu. Promena trenera donela im je sjajan ritam i sada su jedan od najfizičkijih i najboljih timova u Evroligi ove sezone - rekao je Martines.

On je istakao i razlike u stilovima igre.

- Svaki tim ima svoju filozofiju i njihova trenutno funkcioniše veoma dobro. Igrači koji provode mnogo minuta na terenu igraju s više samopouzdanja. Mi želimo da se naši igrači prilagode drugačijem načinu igre. Ne bih rekao da je jedan stil bolji ili lošiji, sve zavisi od igrača, od timova i od trenutka. Moramo da igramo našu igru, da se prilagodimo njima, ali i da oni moraju da se prilagode nama - istakao je Martines.

BONUS VIDEO: